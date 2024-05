Chelsea se sépare de Mauricio Pochettino d'un "commun accord"

Chelsea a annoncé se séparer de Mauricio Pochettino d'un "commun accord", un an avant la fin de son contrat. C'est ce qui ressort d'un communiqué du club londonien mardi. L'entraineur argentin a mené Chelsea à la sixième place en Premier League et en finale de la Coupe de la Ligue.

"Je remercie le groupe de propriétaires de Chelsea et les directeurs sportifs de m'avoir donné l'occasion de faire partie de l'histoire de ce club de football. Le club est maintenant bien positionné pour continuer à progresser en Premier League et en Europe dans les années à venir", a déclaré l'entraineur de 52 ans dans le communiqué de Chelsea.

Les deux directeurs sportifs de Chelsea, Laurence Stewart et Paul Winstanley, ont tenu à remercier Pochettino. "Au nom de toute le monde à Chelsea, nous voudrions exprimer notre gratitude à Mauricio pour les services qu'il a rendus cette saison. Il sera la bienvenue à Stamford Bridge à tout moment et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière d'entraineur."

Le technicien argentin, arrivé à Stamford Bridge l'été dernier, en remplacement de Frank Lampard, a dirigé un total de 51 matchs pour les 'Blues', pour un bilan de 27 victoires, 10 partages et 14 défaites.

Pochettino a débuté sa carrière d'entraineur à l'Espanyol Barcelone, qu'il avait entrainé entre 2009 et 2012 avant d'effectuer un premier passage en Angleterre, à Southampton entre 2013 et 2014, puis chez les 'Spurs' de Tottenham, qu'il avait entrainé à 293 reprises entre 2014 et 2019, atteignant notamment une finale de Ligue des Champions, perdue 2-0 face à Liverpool, en 2019.

Avant de rejoindre Chelsea, l'ancien joueur du PSG était devenu entraineur du club parisien, a remporté un titre de champion de France (2021/2022), une Coupe de France (2021) et une Supercoupe de France (2020/2021).