Chris Bedia rejoint l'Union Berlin

À l'été 2016, Charleroi est allé chercher Bedia à Tours avant de le prêter à Zulte Waregem, Troyes et Sochaux entre 2018 et 2021 et de le céder définitivement au Servette en janvier 2022. En Suisse, il a inscrit 31 buts et délivré six passes décisives en 68 matches. Cette saison, il a éliminé le Racing Genk de la Ligue des Champions lors des tours préliminaires.

L'Union Berlin, qui a goûté à la Ligue des Champions, traverse une mauvaise période avec seulement 14 points et une quinzième place à la mi-parcours de la Bundesliga. "J'ai toujours rêvé de jouer dans l'un des grands championnats", a logiquement déclaré Bedia. "À l'Union Berlin, je fais désormais partie d'un club à l'histoire riche qui inspire de nombreuses personnes. Je veux aider l'équipe avec mes points forts et la soutenir chaque jour avec mon ambition. Pour cela, j'espère marquer quelques buts pour permettre à l'Union de rester parmi l'élite."