Chris Hughton démis de ses fonctions de sélectionneur du Ghana après l'élimination précoce

L'Irlandais Chris Hughton n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale ghanéenne de football. La fédération nationale en a fait l'annonce dans la nuit de mardi à mercredi, alors que les Black Stars avaient été officiellement éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations quelques heures plus tôt.

Parmi les favoris de la CAN, le Ghana a déçu en ne parvenant pas à s'extraire du groupe B avec le Cap-Vert, l'Égypte et le Mozambique. L'équipe de Denis Odoi (Bruges), Majeed Ashimeru (Anderlecht) et Joseph Paintsil (Genk) a terminé à la 3e place avec 2 points. L'espoir était encore permis après le dernier match de poule, lundi, puisque les Black Stars pouvaient encore se qualifier parmi les meilleurs 3e de groupe. L'élimination a néanmoins été scellée mardi soir après des résultats défavorables, et la décision de la fédération a suivi.

Le staff technique qui accompagnait Chris Hughton a également été dissous. L'Irlandais avait succédé à Otto Addo (dont il était l'assistant) à l'issue de la Coupe du monde 2022, lors de laquelle le Ghana avait terminé dernier de sa poule et éliminé dès le premier tour. Nommé officiellement en mars 2023, Hughton a finalement occupé le poste pendant seulement dix mois.