Christian Benteke débute la saison avec un triplé, Hugo Cuypers fait ses débuts à Chicago

Le coup d'envoi de la MLS a marqué le retour des Belges sur les pelouses de la ligue nord-américaine de football, samedi. Christian Benteke s'est distingué en inscrivant un triplé en faveur de DC United, tombeur du New England Revolution (3-1), et Hugo Cuypers a découvert ses nouvelles couleurs avec le Chicago Fire.

Après l'exclusion de Vrioni, DC United a profité de sa supériorité numérique pour ouvrir la marque via l'ancien attaquant de Palace (34e). L'égalisation de Carles Gil (67e) n'a pas menacé longtemps le club de la capitale, et Benteke a inscrit un deuxième but (72e) avant de parachever son œuvre dans le temps additionnel (90e+3).

Hugo Cuypers était titulaire avec son nouveau club du Chicago Fire, qui a partagé l'enjeu en déplacement au Philadelphia Union (2-2). L'attaquant fraîchement arrivé de La Gantoise a disputé 88 minutes avant d'être remplacé. Gutierrez (39e) et Herbers (82e) ont inscrit les buts du Fire, tandis que Uhre (55e) et 90e+3) ont égalisé à chaque fois pour Philadelphie.