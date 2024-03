Christian Benteke à l'assist dans la victoire de DC United

Benteke et ses équipiers devancent Charlotte, 8e après son partage 1-1 à domicile contre Cincinnati. Djibril Diani (60e, 1-0) a mis Brecht Dejaegere, remplacé à la 74e minute, et ses équipiers aux commandes mais Aaron Boupendza a égalisé dans les arrêts de jeu (90e+2, 1-1).

Benteke, titulaire, a offert le but de la victoire à Pedro Santos à cinq minutes du terme (85e, 1-0) pour permettre au club de Washington de décrocher son deuxième succès de la saison. DC United grimpe ainsi à la 7e place de la Conférence Est avec 9 points en six rencontres.

Dante Vanzeir, pour sa part, était titulaire dans le partage 1-1 des New York Red Bulls à Orlando. Lewis Morgan a donné l'avance à New York sur penalty (21e, 0-1) mais un but contre son camp de Noah Elie a permis à Orlando d'arracher un point (89e, 1-1). Vanzeir a été remplacé à la 63e minute.

New York conserve cependant sa 3e place au classement de l'Est avec 11 points, le même total que Columbus et l'Inter Miami, toujours privé de Lionel Messi et qui a partagé face au New York City FC (1-1) malgré un but de Luis Suarez.