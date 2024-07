Christian Benteke offre la victoire à DC United, Hugo Cuypers à l'assist pour Chicago

Benteke a ouvert la marque dans le premier quart d'heure (14e, 0-1) avant de voir les locaux égaliser (32e, 1-1). Mené au score après un but de l'ancien joueur de Norwich City Teemu Pukki (80e, 2-1), DC United a pu compter sur l'égalisation d'Aaron Herrera (90e, 2-2) et le deuxième but de Christian Benteke dans le temps additionnel (90e+1, 2-3) pour décrocher la victoire.

Brecht Dejaegere a assisté au partage entre Charlotte et Columbus Crew (1-1) depuis le banc de touche.

Enfin, le match entre Philadelphia Union et New England Revolution a été le théâtre d'un record de précocité à la suite des débuts de l'Américain Cavan Sullivan pour l'équipe de Pennsylvanie. Âgé de 14 ans et 293 jours, il est devenu le plus jeune joueur à évoluer dans le championnat nord-américain. Il a battu le record de Freddy Adu qui, en 2004, avait joué son premier match à 14 ans et 306 jours.