Christian Burgess prolonge jusqu'en 2025 à l'Union

Burgess a réagi à sa prolongation de contrat dans une vidéo postée twitter et s'est adressé aux supporters. "Bonjour les fans, je sais que nous avons connu un moment difficile dimanche dernier, mais je tiens à vous remercier pour tous vos gentils messages. C'est pourquoi je voulais vous donner une bonne nouvelle. Je resterai à l'Union deux ans supplémentaires jusqu'en 2025. J'espère vraiment qu'on retrouvera les sommets la saison prochaine !"

Burgess et l'Union ont également excellé lors de sa deuxième saison, sous l'entraîneur Felice Mazzu, puisqu'ils ont lutté pour le titre avec le Club Bruges. La saison dernière, l'Union a confirmé son statut de club du top belge malgré le changement d'entraîneur. Karel Geraerts et son équipe ont atteint un quart de finale historique en Europa League et ils se sont encore rapprochés du titre cette saison. Jusqu'à la 89e minute de la dernière journée des Champions Playoffs, l'Union était virtuellement championne avant de voir le titre filer à l'Antwerp.

Burgess a disputé pas moins de 53 matchs cette saison, au cours desquels il a marqué six fois.