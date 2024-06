Christian Eriksen a été choisi "Homme du match" de Danemark-Serbie

"Dans un match serré, il a brillé et a été le seul à pouvoir trouver de bons espaces, recevoir entre les lignes et faire des passes menaçantes. Il a été dangereux dans le dernier tiers du match avec des tirs et des passes clés", a expliqué l'UEFA pour justifier son choix.

Eriksen, 32 ans, obtient cette récompense pour la deuxième fois en trois matchs. Il avait déjà été plébiscité par l'UEFA le 16 juin après Slovénie-Danemark (1-1).