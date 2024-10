Christos Tzolis offre une première victoire au Club Bruges au Sturm Graz

Le Club Bruges a décroché ses premiers points en Ligue des Champions en s'imposant 0-1 sur la pelouse du Sturm Graz pour la 2e journée de la phase de ligue mercredi en Autriche. Christos Tzolis a inscrit le but de la victoire en première période.

Avec Ferran Jutgla à la place de Gustaf Nilsson, absent de la feuille de match, et Ardon Jashari préféré à Hugo Vetlesen, Bruges a pris le jeu à son compte mais sans pour autant parvenir à amener du danger. Le Club a néanmoins profité de son temps fort pour ouvrir le score sur un coup de génie de Tzolis. L'ailier grec a reçu le ballon sur le flanc gauche d'où il a décoché une frappe enroulée qui a fini au fond via le poteau (23e, 0-1).

Un but qui a quelque peu réveille le Sturm Graz, contraint de jouer à Klagenfurt, la faute à un stade non conforme. Le club de Dimitri Lavalée (ex-Standard, Saint-Trond et Malines), suspendu pour ce match, n'a cependant pas réussi à mettre Simon Mignolet à contribution.