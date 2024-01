Cinq fauteurs de trouble identifiés après l'interruption d'Union-Anderlecht

Cinq personnes ont été identifiées au lendemain du quart de finale de Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht, interrompu temporairement après que des gobelets ont été jetés sur le terrain par certains supporters dans la tribune visiteur du stade Joseph Mariën. Ces personnes peuvent s'attendre à une exclusion de stade, a indiqué le RSCA vendredi.

"Grâce aux images de vidéosurveillance, 5 personnes ont déjà été identifiées. Le club cherchera à identifier d'autres personnes impliquées, en étroite collaboration avec les forces de police. Le RSC Anderlecht procédera ensuite à des procédures d'exclusion civile afin que les personnes impliquées reçoivent de facto une interdiction de stade", précise le Sporting d'Anderlecht.

Le RSCA "tient à préciser une fois de plus que de tels actes peuvent remettre en danger l'intégrité physique des joueurs, des arbitres, des stewards et des services de sécurité et qu'ils sont donc totalement inadmissibles".