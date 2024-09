Cinquième match sans victoire pour Anderlecht, qui trébuche à Dender

C'est sur un match nul que s'est conclue la rencontre entre Dender et le Sporting d'Anderlecht (1-1), jouée samedi dans le cadre de la 9e journée de championnat. Le RSCA n'a pas gagné un seul de ses cinq derniers matchs de championnat (4 nuls, 1 défaite) et pointe à la 5e place du classement avec 14 points. Dender est 9e avec 12 unités.

Malgré les bonnes intentions du promu, ce sont les visiteurs qui ont fait la différence. Edozie a profité d'une défense trop attentiste pour ouvrir la marque en faveur d'Anderlecht (0-1, 28e). La recrue anglaise a remonté le ballon depuis le milieu de terrain avant de rentrer dans la surface. Se glissant entre les défenseurs, il a frappé côté fermé et laissé Devriendt sur place.

En début de deuxième période, Nsimba a parfaitement lancé une contre-attaque de Dender, et a glissé le ballon à Scheidler en direction du rectangle adverse. L'attaquant ne s'est pas encombré de geste inutiles et a profité d'un contrôle approximatif et du ballon rebondissant pour décocher un coup de canon parti dans le plafond de Coosemans (1-1, 53e).

Dans la dernière partie du match, Anderlecht butait sur un bloc de Dender qui s'est toutefois créé plusieurs occasions de remporter le match. Dolberg a cru forcer le résultat dans le temps additionnel, mais son but a été refusé pour un hors-jeu à la base de l'action. La dernière victoire d'Anderlecht en championnat remonte au 17 août.