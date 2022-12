Claudio Ranieri revient à Cagliari 31 ans plus tard

(Belga) Claudio Ranieri est le nouveau coach de Cagliari, le club de football sarde qui évolue cette saison en Serie B. L'Italien de 71 ans revient au club qu'il a entraîné entre 1988 et 1991, période au cours de laquelle il a réussi à remonter de Série C en Serie A après deux promotions successives. Il entrera en fonction le 1er janvier et s'est lié jusqu'en juin 2025.

Après son départ de Cagliari il a entraîné Naples, la Fiorentina et Valence, puis Parmes, la Juventus et la Roma, l'Inter Milan, Monaco et la Grèce. Ranieri signe son plus grand succès en remportant la Premier League avec la modeste équipe de Leicester en 2016. Ce sera ensuite des passages à Nantes, Fulham, à nouveau à la Roma, la Sampdoria et enfin Watford qui l'a licencié le 24 janvier dernier. Cagliari est 14e de la Serie B trois points à peine devant Venise, 16e et premier menacé de relégation. (Belga)