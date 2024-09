Coach intérimaire d'Anderlecht, David Hubert ne veut pas "mettre en place de révolution"

À la veille de la rencontre face à Charleroi, David Hubert s'est présenté pour la première fois devant la presse dans son nouveau costume d'entraîneur intérimaire d'Anderlecht. Un nouvel emploi qu'il a rapidement accepté et qu'il voit comme une opportunité même s'il ne veut pas mettre en place de révolution au sein de l'équipe.

Jusqu'ici entraîneur des U18 du club après avoir mis un terme à sa carrière en 2023 au sein des RSCA Futures, Hubert a pris la place de Brian Riemer qui a été remercié par la direction jeudi, deux jours après la défaite en championnat face à Genk (0-2). "J'ai l'impression de ne pas avoir eu beaucoup de temps pour réfléchir, mais je me sens très bien. Ça me tient à cœur d'être à cette place", a commenté le T1 intérimaire des Mauves qui ajoute que "beaucoup de choses sont entrées en ligne de compte ces dernières heures".

Alors que le Sporting en affrontera un autre samedi soir (20h45), le Bruxellois de 36 ans a avoué qu'il n'avait pas eu beaucoup de temps pour préparer la rencontre. "Hier (jeudi), j'ai juste observé. Je n'ai eu que l'entraînement d'aujourd'hui pour préparer le match de demain. Mais ce n'est pas le but de mettre en place une révolution, on a juste apporté quelques petits changements. L'important reste qu'on a une bonne base sur laquelle on peut bâtir", a-t-il ajouté.