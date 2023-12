Columbus remporte le titre en battant le Los Angeles FC

Columbus, qui évoluait à domicile, s'est imposé grâce à un penalty de Cucho Hernandez (33e) et à un but de Yaw Yeboah (37e). Denis Bouanga (74e) a réduit l'écart pour Los Angeles, qui alignait notamment le défenseur italien Giorgio Chiellini (ex-Juventus) et l'attaquant mexicain Carlos Vela (ex-Arsenal).

Le Columbus Crew décroche ainsi son troisième trophée de champion après 2008 et 2020. Le club de l'Ohio est entraîné depuis décembre 2022 par le Français Wilfried Nancy, ancien adjoint, puis successeur, de Thierry Henry à l'Impact Montréal.