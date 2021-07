Conference League - 2e tour préliminaire - Match retour - Valerenga/La Gantoise: Fiche technique

(Belga) Fiche technique de la rencontre retour du deuxième tour préliminaire de la Conference League disputée jeudi entre Valerenga et La Gantoise:

Conference League, 2e tour préliminaire À Oslo (Nor), Valerenga Stadion Valerenga (Nor) - La Gantoise 2-0 (mi-temps: 1-0) Arbitre: Donald Robertson (Éco) Buts: Vålerenga: Okumu (csc, 11e), Näsberg (81e) Cartes jaunes: Valerenga: Holm (69e), Adekugbe (76e) La Gantoise: Núrio Fortuna (71e) Les équipes: Valerenga: Haug; Borchgrevink, Tollås (cap.), Näsberg, Adekugbe (Opsahl, 90e+2); Christensen, Bjørdal, Jensen, Holm (Eng, 85e), Sahraoui; Jatta (Udahl, 78e) Entraîneur: Dag-Eilev Fagermo (Nor) La Gantoise: Roef; Hanche-Olsen, Okumu, Godeau, Núrio Fortuna; Odjidja-Ofoe (cap./ De Sart, 46e), Kums; Castro-Montes (Hjulsager, 68e), Samoise, Tissoudali (Malede, 73e); Depoitre (Bayo, 46e) Entraîneur : Hein Vanhaezebrouck (Belga)