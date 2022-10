Conference League - Anderlecht: Mazzù laisse Hoedt sur le banc, Esposito en pointe

(Belga) Lors de la quatrième journée du groupe B de la Conference League, Anderlecht retrouve West Ham, qui l'a battu à l'aller. Felice Mazzù ne comptera pas sur le défenseur central Wesley Hoedt. Mario Stroeykens et Jan Vertonghen se retrouvent sur le banc avec le Néerlandais.

En défense, Mazzù a décalé Moussa N'Diaye d'un rang après le match du week-end dernier à Malines (1-3). Hannes Delcroix et Zeno Debast seront à ses côtés. La place de N'Diaye sur le flanc gauche sera occupée par Francis Amuzu. le coach mauve a également titularisé Michael Murillo dans le onze de départ. Au milieu de terrain, Yari Verschaeren, Amadou Diawara et Kristian Arnstadt devraient faire tourner l'équipe. En ce qui concerne l'attaquant, Sebastiano Esposito et Fabio Silva ont été privilégiés. Mario Stroeykens, le héros contre Malines grâce à ses deux buts, partira du banc. L'équipe: Van Crombrugge (kap), N'Diaye, Delcroix, Debast, Amuzu, Verschaeren, Diawara, Arnstadt, Murillo, Esposito, Silva. Coach: Felice Mazzù (Bel) (Belga)