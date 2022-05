Conference League - Cyriel Dessers, battu en finale, estime que Feyenoord "n'a rien à se reprocher"

(Belga) La déception était grande pour Cyriel Dessers et Feyenoord, battus en finale de la Conference League par l'AS Rome, 1 à 0 à Tirana mercredi, mais pour l'attaquant belge, son équipe "n'avait pourtant rien à se reprocher."

"Nous avons joué un fantastique tournoi, mais ce soir cela n'a pas tourné comme nous l'aurions voulu", a déclaré Cyriel Dessers, qui termine meilleur buteur de la compétition avec 10 roses et qui pointait la qualité des Romains. "Ils sont impitoyables. Même sans ballon. Cela tire, cela pousse, cela joue des coudes, ce que nous faisons beaucoup moins. On a peut-être commis qu'une seule erreur sur ce match, et cela s'est directement payé cash. Pour moi, c'était difficile, j'étais souvent face à trois défenseurs. A la reprise, on a eu un peu plus d'espaces, et on s'est de suite montré plus dangereux, mais l'égalisation n'est pas venue". (Belga)