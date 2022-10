Conference League - Jan Vertonghen était "affaibli", Francis Amuzu touché à l'épaule

(Belga) Jan Vertonghen est resté sur le banc durant toute la rencontre perdue par Anderlecht contre West Ham (0-1), jeudi, en Conference League. En conférence de presse, l'entraîneur anderlechtois Felice Mazzu a expliqué que le défenseur était "vraiment affaibli".

"Vertonghen avait prévenu la cellule médicale ce matin tôt, à 8h, comme quoi il n'avait pas bien dormi, il ne se sentait pas bien", a raconté Mazzu. "Nous avons attendu jusqu'en début d'après-midi. Il est arrivé vraiment affaibli en ayant mal partout et nous avons pris une décision ensemble, en se disant que ce n'était pas possible qu'il démarre le match." Francis Amuzu a lui été remplacé à la mi-temps, alors que sa présence avait été incertaine juste avant le coup d'envoi. "Il a un problème d'épaule. À l'heure actuelle, ça ne parait pas très grave, mais on verra demain", a précisé Mazzu. (Belga)