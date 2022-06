Conference League: L'Antwerp fixé sur son sort mercredi

(Belga) C'est mercredi que l'Antwerp connaîtra le nom de son adversaire au 2e tour préliminaire de la Conference League, dont le tirage au sort aura lieu à partir de 13 heures à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA.

Le Great Old a décroché son ticket européen en terminant 4e des Champions playoffs la saison dernière. L'équipe de Mark van Bommel se trouve dans la 'voie principale' et est ainsi certaine d'éviter des adversaires comme le FC Bâle, l'AZ, le Slavia Prague ou Basaksehir, le club turc de Nacer Chadli. Les matches auront lieu les 21 et 28 juillet. Anderlecht, 3e du dernier championnat, entre pour sa part en lice en 3e tour de qualification, dont le tirage au sort est prévu le 18 juillet. Les matches de ce 3e tour se dérouleront les 4 et 11 août et seront suivis des barrages, les 18 et 25 août. La phase de groupes se tiendra du 8 septembre au 3 novembre. (Belga)