Conference League - Le coach de Shamrock Rovers: "Il s'agit également d'un processus d'apprentissage"

Après le partage sans but lors de la première journée du Groupe F de la Conference League contre Djurgarden, les Shamrock Rovers ont dû faire face à la réalité jeudi soir contre La Gantoise. Le champion d'Irlande s'est incliné 3-0 à la Ghelamco Arena.

"La différence soir est que La Gantoise a concrétisé ses occasions", a déclaré Stephen Bradley, l'entraîneur du Shamrock. "Nous avons fait des erreurs et elles ont été immédiatement sanctionnées. Nous n'étions pas bien au début du match et ce n'est pas comme ça qu'il faut commencer contre des équipes comme Gand. Nous devons analyser les erreurs commises et en tenir compte lors du prochain match. Il s'agit également d'un processus d'apprentissage." Le défenseur droit Andy Lyons partage cette analyse. "Cependant, nous savions que c'était une équipe forte. Nos erreurs ont été lourdement sanctionnées. Ce n'est jamais agréable d'encaisser trois buts, mais nous devons en tirer des leçons. En seconde période, nous nous sommes procuré trois occasions, il y a donc eu des points positifs", a conclu Lyons.