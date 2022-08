Conference League - Mark van Bommel: ""Nous avons encaissé trop facilement"

(Belga) L'Antwerp sera privé de Coupe d'Europe cette saison. Après le match nul (1-1) du match aller la semaine dernière en Turquie, le Great Old s'est incliné 1-3 face à Basaksehir Istanbul jeudi soir en barrages retour de la Conference League. "C'est vraiment dommage. Nous manquerons au moins six matches européens", a déclaré l'entraîneur anversois Mark van Bommel après la rencontre.

"Nous avons encaissé trop facilement", a ajoutés Mark van Bommel. "Nous avons eu de nombreuses occasions avant la mi-temps, il nous a juste manqué un peu d'efficacité. Après la pause, ça va vite été 1-2, cela nous a fait sortir du match. Nous sommes une équipe adulte, mais nous devons devenir encore plus adultes". La série de neuf match sans défaite de l'Antwerp s'est arrêtée jeudi. Le club de la Métropole n'est pas parvenu à disputer la phase de poules d'une Coupe d'Europe pour la 3e année de suite, un revers pour l'ambitieux patron anversois Paul Gheysens. "Nous voulons tous percer en Europe. On ne peut pas dire qu'on a tout fait, mais on ne peut pas gagner tous les matches. J'ai déjà dit que nous sommes un club en construction. Nous sommes sur la bonne voie. Cette élimination ne veut pas dire que notre projet s'arrête maintenant". (Belga)