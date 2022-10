Conference League - Mazzu veut voir Anderlecht s'appuyer sur la mentalité affichée à Malines

(Belga) Anderlecht retrouvera West Ham jeudi à Londres dans le cadre de la 4e journée de la Conference League, quatre jours après avoir renoué avec la victoire en s'imposant 1-3 à Malines dimanche en championnat.

"Nous devons retenir le positif de la deuxième mi-temps et nous appuyer sur cette mentalité", a déclaré l'entraîneur du RSCA Felice Mazzu mercredi en conférfence de presse, à la veille du duel contre les Hammers. "Continuer en Conference League signifierait également que nous avons plus de matches à jouer et que nous pourrions donc donner plus de temps de jeu à plus de joueurs." Anderlecht, battu 0-1 par West Ham la semaine dernière à Bruxelles, est 2e de son groupe avec 4 points derrière les Anglais, leaders avec 9 unités, et devant Silkeborg (3 points) et le FCSB (1 point). Marco Kana, Majeed Ashimeru, Julien Duranville et Lior Refaelov ne sont pas du voyage à Londres, tandis que Jan Vertonghen est de retour après sa maladie. "Jan était très fatigué après sa maladie, je ne pense pas qu'il sera en mesure de commencer les deux matches cette semaine", a indiqué Mazzu sur le site du RSCA. (Belga)