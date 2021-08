Conference League - Vainqueur à Laç (0-3), Anderlecht entrevoit les barrages

(Belga) Anderlecht a réussi son retour en coupe d'Europe en allant s'imposer 0-3 jeudi à Laç, en Albanie, lors du match aller du 3e tour préliminaire de la Conference League. Les buts de Hannes Delcoix (27e), Wesley Hoedt (42e) et Lior Refaelov (61e) permettent aux Bruxellois d'aborder le match retour jeudi prochain avec sérénité et d'entrevoir la qualification pour les barrages où ils affronteront le vainqueur du duel entre Vitesse Arnhem et Dundalk, qui ont partagé l'enjeu (2-2) .

Vincent Kompany, qui n'était pas le coach pour l'UEFA puisqu'il ne possède pas le diplôme requis mais qui était bien sur le banc, a apporté trois changements par rapport à l'équipe alignée à Eupen (1-1). Il a préféré Lior Refaelov, Kristoffer Olsson et Killian Sardella à Francis Amuzu, Amir Murillo et Majeed Ashimeru. Anderlecht a pris le contrôle de la rencontre et a forcé plusieurs corners maladroitement exploités. En outre, Olsson a manqué une première véritable occasion: après s'être infiltré dans le rectangle, le Suédois a hésité trop longtemps et son envoi a atterri dans les pieds d'un défenseur albanais (11e). Si la possession du ballon était largement à leur avantage, les Mauves avaient du mal à contourner la défense albanaise, qui n'hésitait pas à mettre le ballon en corner. Une tactique finalement négative car Anderlecht est subitement devenu efficace sur ces phases. Sur le cinquième botté par Refaelov, Delcroix a ouvert la marque (27e, 0-1). Anderlecht était libéré mais Yari Verschaeren n'a pas fait bon usage d'un ballon que Sergio Gomez lui avait cédé au bout d'un effort sur le flanc (31e). Après le premier tir albanais de Regi Lushkja (36e), c'est Hoedt qui était au point de chute d'un corner de Refaelov (42e, 0-2). A la reprise, Anderlecht a enclenché le cruise-control et Laç n'a jamais semblé armé pour profiter d'une éventuelle erreur des Bruxellois. Par contre, Refaelov, déjà auteur de deux assists, a alourdi le score d'une frappe à distance (61e, 0-3). Le moment était venu pour Kompany de faire tourner son noyau et d'accorder à Joshua Zirkzee, à peine arrivé du Bayern Munich, ses premières minutes de jeu (62e). (Belga)