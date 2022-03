Conference League - Vanhaezebrouck ne craint pas l'enchainement des rencontres pour les Gantois

(Belga) La Gantoise affronte le PAOK à Salonique jeudi en 8e de finale aller de la Conference League, la nouvelle compétition européenne de football. Les Buffalos sont encore actifs sur trois fronts, mais Hein Vanhaezebrouck ne veut pas utiliser cela comme excuse. "Malgré les nombreux matchs, mes joueurs veulent jouer et gagner autant que possible", a déclaré l'entraîneur gantois mercredi.

Après une période difficile, les Gantois se sont refait une santé et respirent à présent la grande forme. Les Buffalos visent une place en Champions playoffs en championnat et disputeront la finale de la coupe de Belgique contre Anderlecht. La Gantoise est aussi la dernière équipe belge encore en course en Europe, où elle disputera les huitièmes de finale de la Conference League. Hein Vanhaezebrouck ne pense pas que ses joueurs vont lever le pied à Salonique avec la fin de saison en Belgique dans un coin de leur tête. "Malgré les nombreux matchs, mes joueurs veulent jouer et gagner autant que possible. Que ce soit en Conference League, en coupe ou en championnat, notre mentalité reste la même." Le retour se jouera jeudi prochain (21h00) à la Ghelamco Arena. (Belga)