Conference League - Victoires pour Leicester, l'OM et Bodo/Glimt, partage spectaculaire pour le PSV

Leciester s'est joué 2-0 de Rennes, jeudi, en 8e de finale aller de la Conference League. Les autres rencontres de la soirée ont vu les succès de Marseille sur Bâle (2-1) et de Bodo/Glimt sur l'AZ (2-1) alors que le PSV Eindhoven et Copenhague ont livré un match spectaculaire terminé sans vainqueur (4-4).

Leicester, avec Youri Tielemans aligné tout le match, a battu Rennes 2-0, avec Jérémy Doku pendant 64 minutes, grâce à des buts de Marc Albrighton (30e) et Kelechi Iheanacho (90e+3). Un doublé d'Arkadiusz Milik (19e sur penalty et 68e) a lancé Marseille contre Bâle, mais le but de Sebastiano Esposito (80e) laisse bien en course les Suisses en vue du match retour (2-1). Un penalty d'Ola Solbakken dans les arrêts de jeu (90e+1) a offert une précieuse victoire 2-1 à Bodo/Glimt face à l'AZ. Avant cela, Amahl Pellegrino (39e) avait donné l'avantage aux Norvégiens et Yukinari Sugawara (73e) égalisé. Le PSV et Copenhague n'ont pas réussi à se départager au terme d'un match spectaculaire. Isak Johannesson (0-1, 6e) donnait l'avantage aux Danois. Cody Gakpo (1-1, 21e) égalisait. Pep Biel (1-2, 23e) et l'ancien joueur de Zulte Waregem Lukas Lerager (1-3, 43e) permettaient aux visiteurs de regagner les vestiaires avec deux buts d'avance. Ritsu Doan (2-3, 50e) et encore Gakpo (3-3, 70e) relançaient le PSV. Biel (3-4, 78e) replaçait à nouveau Copenhague aux commandes. Encore une fois, la joie danoise était de courte durée, Eran Zahavi (85e) fixant le score à 4 buts partout. Les matchs retour auront lieu jeudi prochain.