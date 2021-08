Conference League - Victorieuse 0-1 à Riga, La Gantoise disputera les barrages face à Rakow

(Belga) La Gantoise, qui restait sur cinq matches sans victoire, s'est qualifiée pour les barrages de la Conference League jeudi à Riga. Après avoir concédé le partage à domicile (2-2), les Buffalos se sont imposés grâce à un but de Joseph Okumu (73e). Lors des barrages, Gand affrontera Rakow, qui a éliminé le Rubin Kazan, réduit à dix suite à l'exclusion de Ilya Samoshnikov (106e). La formation polonaise s'est imposée 0-1 grâce à un but de Vladislavs Gutkovskis dans les prolongations (111e).

Par rapport au match aller, Hein Vanhaezebrouck a aligné une équipe à vocation offensive et a placé devant la défense un duo composé de Vadis Odjidja et de Julien de Sart, qui ont pris la place de Sven Kums et d'Adewale Oladoye. Au coup d'envoi, les Buffalos ont confirmé leurs intentions avec Gianni Bruno, qui a profité de l'espace libre devant lui (3e), et Andrew Hjulsager, qui a obligé Vytautas Cerniauskas à effectuer un arrêt (5e). Gand était le maître du jeu et Riga éprouvait du mal à garder le ballon dans son groupe. S'ils se sont souvent présentés en position de tir, les Gantois ont dû patienter avant d'inquiéter le gardien letton. En effet, les tentatives de Bruno Godeau (17e) et de De Sart (20e) ont été déviées alors que les frappes de Hjulsager (25e), Tarik Tissouidali (33e), Christopher Opéri (37e) et Michael Ngadeu-Ngadjui (38e) n'étaient pas cadrées. Enfin, quand Tissoudali a frappé juste, Cerniauskas a dévié in extrémis le ballon sur la transversale (40e). Gand n'a pas attendu pour se mettre en évidence en seconde période mais aucun Buffalo n'est parvenu à dévier le centre d'Odjidja (47e). Le scénario n'a pas changé avec des Gantois à la recherche de l'ouverture face à des Lettons, qui s'étaient à nouveau volontairement repliés. Une option qui leur allait bien puisqu'ils n'étaient guère en difficulté. Vanhaezebrouck a dû se résigner à effectuer un double changement avec Laurent Depoitre et Giorgi Chakvetadze, dont c'étaient les premières minutes de jeu après une longue blessure, à la place de Bruno et Hjulsager (63e). Placé au second poteau sur un coup franc d'Opéri, De Sart a centré pour Okumu, qui a inscrit l'unique but de la rencontre (73e, 0-1). (Belga)