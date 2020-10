Coronavirus - Départ de Naples bloqué, le match contre la Juventus menacé

(Belga) Les joueurs de Naples n'ont pu partir comme prévu samedi soir pour Turin, sur décision des autorités locales après deux cas de Covid-19 dans l'effectif, menaçant le maintien du choc contre la Juventus prévu dimanche soir.

"Pour le moment, nous ne partons pas, c'est certain, ensuite... Le reste, c'est la Ligue de football qui doit le décider", a indiqué à l'AFP un porte-parole du club napolitain. La Ligue italienne, sollicitée, n'était pas en mesure de dire quand une décision serait arrêtée. Selon les médias italiens, le départ prévu en soirée par avion des Napolitains a été empêché à la dernière minute par les autorités sanitaires locales après l'annonce de deux cas positifs parmi les joueurs de Naples (Piotr Zielinski et Eljif Elmas). Des discussions étaient en cours en soirée pour clarifier la possibilité ou non d'un départ plus tardif. Sous surveillance renforcée depuis son match de dimanche dernier contre le Genoa, un club où est apparu un foyer de contamination de Covid-19 avec 17 joueurs testés positifs en une semaine, Naples a organisé plusieurs séries de tests cette semaine. Les deux tests positifs à Naples ne peuvent en théorie empêcher la tenue du match contre la Juventus, d'après les règles adoptées cette semaine par les instances sportives. La Ligue italienne a en effet endossé jeudi les règles de l'UEFA prévoyant qu'un match peut avoir lieu à partir du moment où une équipe dispose de 13 joueurs sains, dont un gardien. Seule dérogation possible: si un club abrite un foyer actif de Covid-19 avec plus de dix nouveaux cas positifs en une semaine, il pourra solliciter un report. Ce qui était le cas du Genoa, dont le match prévu samedi contre le Torino a été reporté, mais pas celui de Naples. (Belga)