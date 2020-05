Coronavirus - La décision quant à la reprise de la Serie A est attendue le 28 mai

(Belga) Vincenzo Spadafora, ministre italien du Sport, a déclaré mardi que la décision quant à une éventuelle reprise de la Serie A, championnat italien de football, sera prise le 28 mai à l'occasion d'une réunion entre le ministre, la Fédération italienne de football (FIGC) et la ligue professionnelle, la Lega.

Le Comité technique et scientifique (CTS) italien a approuvé mardi le protocole de la FIGC et de la Lega, qui vise à une reprise des entraînements collectifs après plus de deux mois d'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19. Initialement prévue pour lundi, elle ne pouvait pas s'opérer sans l'aval du CTS concernant les lignes directrices pour les entraînements des sports collectifs. "C'est une excellente nouvelle, les entraînements collectifs peuvent reprendre", a déclaré Vincenzo Spadafora au micro de la Rai. "La validation du protocole sur l'entraînement collectif est une étape décisive sur la voie du redémarrage du football en Italie", a lui commenté le président de la FIGC, Gabriele Gravina. La fédération italienne a assuré qu'elle travaillait déjà afin d'élaborer un protocole sanitaire afin de reprendre la compétition. Alors que la France, la Belgique et les Pays-Bas, entre autres, ont décidé de mettre un terme définitif à leur championnat, l'Allemagne a repris le weekend dernier. L'Espagne et l'Italie, pourtant largement touchées par la pandémie, espèrent lui emboiter le pas. Le championnat d'Italie est à l'arrêt depuis le 9 mars. Douze journées doivent encore être disputées. (Belga)