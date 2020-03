Coronavirus - La Ville de Nuremberg interdit Allemagne-Italie

(Belga) La Ville de Nuremberg a interdit la tenue de la rencontre entre l'Allemagne et l'Italie le 31 mars, a annoncé vendredi la fédération allemande de football.

Dans un premier temps, il avait été décidé que le match pouvait se jouer à huis clos. La Ville de Nuremberg a émis vendredi un décret municipal interdisant la tenue d'événements réunissant plus de 100 personnes en raison du coronavirus. Comme plus de 100 personnes sont attendues, en tenant compte de la présence des joueurs, des entraîneurs, de l'encadrement des deux équipes et des médias, l'annulation est devenue inévitable. Le match de l'Allemagne le 26 mars à Madrid contre l'Espagne est également fortement compromis. La capitale espagnole est fortement touchée par le virus. (Belga)