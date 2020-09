Coronavirus - Le PSG annonce "trois nouveaux cas positifs" au Covid-19

(Belga) Le club français du Paris SG a annoncé jeudi soir que "trois nouveaux cas positifs" au nouveau coronavirus avaient été détectés au sein de son effectif, ce qui porte à six le nombre de cas recencés chez les champions de France.

"Les derniers tests PCR SarsCoV2 réalisés au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain confirment le résultat de trois nouveaux cas positifs", a indiqué sur Twitter le club, une information qui accroît l'incertitude autour du maintien de Lens-PSG le 10 septembre en match en retard de la 2e journée de Ligue 1. Selon L'Equipe, Marquinhos est un des trois joueurs positifs. Mercredi, on avait appris que le Bréslien Neymar et les Argentins Angel Di Maria et Leandro Paredes avaient été testés positifs au Covid-19. Tous ces joueurs étaient présents à Ibiza pendant les congés accordés par le PSG après la finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich. Les joueurs qui ont passé leurs vacances ailleurs que sur l'île espagnole ont été testés jeudi, plus tard que les autres.