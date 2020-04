Coronavirus - Tottenham laisse ses joueurs s'entraîner à nouveau au club

(Belga) Les joueurs de Tottenham pourront à nouveau s'entraîner au club à partir de mardi. En raison du coronavirus, des mesures strictes seront d'application pour Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et leurs équipiers.

Sur leur site, les Spurs ont annoncé lundi soir qu'un nombre limité de terrains du centre d'entraînement seront disponibles pour les membres de l'équipe première pour des séances individuelles. Les joueurs s'alterneront, il ne sera pas possible à plus d'un joueur à la fois d'être présent sur un terrain, seul un nombre restreint de joueurs venant au centre d'entraînement chaque jour. Chaque joueur viendra individuellement au club et arrivera déjà vêtu d'une tenue d'entraînement avant de rentrer chez lui immédiatement après avoir terminé sa session. Toutes les activités se dérouleront conformément aux directives gouvernementales, la distance sociale étant maintenue en permanence et aucun accès aux bâtiments du site ne sera autorisé. (Belga)