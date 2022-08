Coupe d'Italie - Déjà quatre clubs de Serie A au tapis

(Belga) Quatre clubs de Serie A - l'Hellas Vérone, la Salernitana, Empoli et Lecce - sont déjà éliminés de la Coupe d'Italie, battus ce week-end par des formations de deuxième division lors des 32e de finale dont sont exemptés les cadors de l'élite.

A une semaine de la reprise de la Serie A, les 13, 14 et 15 août, douze clubs de 1ère division sont concernés par ce tour de Coupe, à l'inverse des huit premiers du dernier championnat (Milan AC, Inter Milan, Naples, Juventus Turin, Lazio, Roma, Fiorentina et Atalanta Bergame). Dimanche, deux représentants de l'élite sont tombés à domicile: l'Hellas Vérone, battu (1-4) par Bari, promu de Serie B, et la Salernitana de Franck Ribéry, surprise par Parme (0-2). Lecce, promu en 1ère division, avait mordu la poussière vendredi à domicile face à Cittadella (2-3 après prolongation) et l'Empoli s'était fait surprendre samedi chez lui par la Spal (1-2 a.p.). Les quatre derniers 32e de finale ont lieu lundi, avec encore trois équipes de l'élite en piste. Les 16e de finale sont programmés le 19 octobre, toujours en l'absence des huit meilleurs de Serie A, qui n'entreront en lice que pour les 8e en janvier.