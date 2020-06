Coupe d'Italie - Naples et Dries Mertens gagnent la Coupe d'Italie aux dépens de la Juve

(Belga) Naples a remporté la Coupe d'Italie de football en battant la Juventus aux tirs au but (4-2) mercredi, en finale, à Rome. Le temps règlementaire s'était achevé sur le score de 0-0. Dries Mertens, meilleur buteur de l'histoire de Naples depuis son but en demi-finale contre l'Inter, a été remplacé par Milik à la 67e minute.

Durant le temps règlementaire, Naples a tiré deux fois sur le poteau, par Insigne sur coup franc en première période (24e) et par Elmas en toute fin de rencontre, après une première intervention de Buffon sur Maksimovic (90e+2). Il n'y a pas eu de prolongation, le trophée s'est joué directement aux tirs au but. Les deux premiers tireurs de la Juventus, Dybala (repoussé par le gardien Meret) et Danilo (au-dessus), ont manqué leur tentative. Tous les Napolitains ont marqué. Naples décroche ainsi sa sixième 'Coppa Italia', la première depuis 2014. Naples avait alors battu la Fiorentina 1-3 en finale, avec un but de Mertens. Le Diable Rouge, qui a prolongé son contrat mercredi, décroche ainsi un troisième trophée avec les 'Partenopei', puisqu'il avait aussi remporté la Supercoupe en 2014. La Juventus détient le record de victoires dans la compétition avec 13 succès. Naples succède à la Lazio au palmarès.