Coupe de Belgique - Après une rencontre à sens unique, l'Antwerp élimine un Standard totalement dépassé

(Belga) Mardi soir, l'Antwerp a remporté une victoire écrasante contre le Standard de Liège, 4-0, à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Les Liégeois n'ont pas eu voix au chapitre dans une rencontre menée de bout en bout par leur adversaire du jour.

L'Antwerp a répondu présent pour sa reprise, malgré les nombreuses absences dans ses rangs. Dès le quart d'heure, Bataille a mis le Great Old aux commandes au bout d'une action collective en enroulant dans le coin opposé (1-0, 15e). Sans complexes, les Anversois ont contrôlé leur adversaire pendant la première période mais ne sont pas parvenus pour autant à creuser l'écart. Il n'aura pas fallu longtemps cependant, après le repos, pour que l'avance anversoise ne croisse. Après un tir sur le poteau (47e), Frey y est allé de son but avec une déviation à bout portant d'une frappe de Muja (2-0, 55e). Ce dernier a lui-même marqué quelques minutes plus tard, en profitant d'un ballon mal repoussé par la défense liégeoise à la suite d'une incursion de Frey (3-0, 58e). Bien mal engagé, le Standard a vu la tâche se compliquer avec l'exclusion de Dussenne pour une deuxième carte jaune (66e). Réduits à dix, les Rouches n'ont pas su résister à un dernier but inscrit par Stengs à l'issue d'un échange de passes au cœur d'une défense apathique (4-0, 79e). Après l'Union Saint-Gilloise, La Gantoise, Courtrai et Malines, l'Antwerp est la cinquième équipe qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe. Mercredi, les trois derniers matchs se joueront: Club de Bruges - Saint-Trond et Deinze (CPL) - Zulte Waregem à 20 heures, et Genk - Anderlecht à 20h45. Le tirage au sort des quarts de finale sera effectué le jeudi 22 décembre et les rencontres se joueront les 10,11 et 12 janvier 2023. (Belga)