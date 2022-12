Coupe de Belgique dames - Le Club de Bruges complète le dernier carré

(Belga) Le Club de Bruges s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de football féminin mercredi.

Les Brugeoises du Club YLA se sont imposées 1 but à 3 (mi-temps: 1-1) à Kontich, club de division 1 et invaincu dans l'anti-chambre de l'élite avec 10 victoires pour un partage. Kontich avait éliminé La Gantoise en huitièmes au terme d'une séance de tirs au but (3-3, 3-4 t.a.b.). Mardi, le Standard Fémina, Genk et Zulte Waregem avaient rejoint le dernier carré. Après s'être payé le scalp d'Anderlecht en 8es de finale dans un remake de la finale de la saison dernière, le Standard s'est imposé 2 à 0 (mi-temps: 1-0) face à Oud-Heverlee Louvain, leader invaincu en Super League avec onze victoires en onze rencontres. Les Liégeoises prennent ainsi leur revanche. Elles avaient été battues 3 à 1 à Louvain samedi en championnat. Genk de son côté est allé s'imposer à Charleroi 0-3 et l'équipe B d'Oud-Heverlee a été dominée par Zulte Waregem sur le score de 0-4. La saison dernière, Anderlecht s'était imposé 3 à 0 contre le Standard en finale. Champion quelques semaines auparavant, le RSCA avait réalisé le doublé en remportant la Coupe pour la 11e fois de son histoire, mais sa première depuis 2013. (Belga)