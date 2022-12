Coupe de Belgique - Genk gâche la première de Riemer sur le banc anderlechtois avec un but en prolongations

(Belga) Mercredi soir, Genk est devenu le huitième et dernier club à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique en venant à bout d'Anderlecht après prolongations à la Cegeka Arena, 1-0.

Pour la première de Brian Riemer en match officiel sur le banc anderlechtois, le RSCA visitait le dernier adversaire qu'il avait affronté avant l'arrivée du Danois. Les Anderlechtois s'étaient alors inclinés 0-2 au Parc Astrid. De retour de la Coupe du monde, Jan Vertonghen a failli ouvrir la marque sur un enchaînement à la suite d'une phase arrêtée (24e), mais Vandevoordt a bien fermé l'angle. Dans une première mi-temps disputée, Trésor s'est lui-même créé une occasion pour Genk, mais il n'a pas cadré sa tentative en face-à-face (30e). Les Anderlechtois ont proposé un jeu rapide et énergique sous leur nouvel entraîneur, sans pour autant parvenir à conclure leurs opportunités. Murillo a bénéficié de la plus belle occasion en deuxième période, mais Vandevoordt s'est une nouvelle fois interposé devant sa frappe croisée (68e) alors qu'Amuzu l'avait parfaitement lancé seul en profondeur. Sans but dans le temps règlementaire, les deux équipes se sont dirigées vers les prolongations pour se départager. Dès l'entame de celles-ci, Paintsil a brisé le verrou anderlechtois en profitant d'un ballon en profondeur adressé à Samatta pour surprendre la défense et s'en aller fusiller Van Crombrugge (1-0, 95e). Vandevoordt s'est à nouveau montré impérial face à Ait El Hadj (103e) et Ashimeru (120e+1) pour préserver l'avance limbourgeoise contre des Mauves en manque de réalisme. Genk rejoint en quarts Saint-Trond, qui a renversé le Club de Bruges plus tôt dans la soirée (1-4), et Zulte Waregem, qui est revenu en fin de rencontre face à Deinze (1-2). Mardi, l'Union Saint-Gilloise, Malines, Courtrai, La Gantoise et l'Antwerp avaient déjà décroché leur ticket pour le prochain tour. (Belga)