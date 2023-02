Coupe de Belgique - Karel Geraerts, entraîneur de l'Union: "cette victoire ne garantit rien"

(Belga) L'Union se rendra à l'Antwerp le 2 mars pour la demi-finale retour de la Coupe de Belgique avec un viatique d'un but acquis mercredi soir. Mais pour son entraîneur, Karel Geeraerts cela ne garantit rien.

"C'était un match très serré et il est vite devenu clair que l'Antwerp ne voulait prendre aucun risque. Nous avons eu peu d'occasions, mais dans ces moments-là, il faut rester calme et c'est ce que nous avons réussi à faire. Une chance s'est présentée à nous et nous l'avons saisie", a analysé Karel Geeraerts à l'issue du succès 1 à 0 de l'Union sur les Anversois. "J'avais déjà dit clairement avant le match que le retour serait de toute façon décisif. Supposons que l'Antwerp marque après une minute, alors tout sera déjà à refaire. Rien n'est garanti. J'ai déjà été à l'Antwerp plusieurs fois et je sais comment c'est difficile là-bas. Mais ce sont aussi pour ce genre de rencontres que nous sommes entraîneurs. Ce sont des matches merveilleux." Karel Geraerts a profité aussi de cette demi-finale aller pour offrir à Yorbe Vertessen ses premières minutes sous la vareuse unioniste. Le jeune Belge, 22 ans, prêté par le PSV, doit accroître la concurrence en attaque et tenter de faire oublier Dante Vanzeir. "Ce sont ses premières minutes et ce n'était pas facile de rentrer dans un tel match. Il doit maintenant s'adapter au football belge et à celui de l'Union." (Belga)