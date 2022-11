Coupe de Belgique - L'Antwerp qualifié aux tirs au but contre Beveren

(Belga) Bien que rapidement réduit à dix suite à l'expulsion de Vincent Janssen (9e), l'Antwerp a battu Beveren aux tirs au but en 16es de finale de la Coupe de Belgique (2-2 après prolongations, tirs au but 2-4) Les Anversois avaient ouvert la marque par Calvin Stengs (45e+2) mais un doublé de leur ex-attaquant Dieumerci Mbokani (63e, 75e) a permis aux gars du Freethiel de renverser la situation. L'Antwerp a arraché l'égalisation grâce à un autogoal de Derick Tshimanga (85e).

Alors qu'à Beveren, Wim De Decker comptait beaucoup sur Mbokani, le coach de l'Antwerp, Mark van Bommel a offert sa première titularisation à Arthur Vermeeren, 17 ans. Les Anversois se sont lancés vers le but adverse mais leur élan a été freiné par l'exclusion de Janssen pour une faute sur Aleksandar Vukotic (9e). Appliqués malgré l'infériorité numérique, les visiteurs ont vu Christopher Scott dévisser son tir (12e). Dans le temps additionnel, Stengs a fait oublier tous ces ennuis aux Anversois (45e+2, 0-1). La seconde mi-temps a été terne sans attaques percutantes et sans occasions jusqu'à ce que sur un tir manqué du remplaçant Thierno Barry, le ballon est arrivé à Mbokani, qui a égalisé (63e, 1-1). Par respect pour les fans de son ancien club, l'attaquant congolais n'a pas fêté son but et il s'est encore abstenu lorsqu'il a signé son doublé suite à une reprise de la tête imprécise de Barry (78e, 2-1). Beveren ne se réjouissait pas longtemps puisque Tshimanga a dévié dans son but un envoi d'Alhassan Yusuf (85e, 2-2). En prolongations, les deux équipes ont pris moins de risque, l'Antwerp donnant même l'l'impression de miser sur les tirs au but. Frey, Muja, Nsimba et Balikwisha ont réussi les leurs et cela a suffi puisque Kablan et Barry ont transformé le leur contrairement à Hoggas et Mbokani. (Belga)