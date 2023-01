Coupe de Belgique - L'Union St-Gilloise étrille La Gantoise et complète le dernier carré

(Belga) L'Union St-Gilloise s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de football en s'imposant 4 à 0 (mi-temps: 3-0) face à La Gantoise, tenant du trophée, jeudi dans le dernier quart de finale au programme. Nilsson (3e), Lazare (33e) et Boniface (41e) avaient déjà fait l'essentiel avant le repos avant que Lazare n'alourdisse encore la marque dans les arrêts de jeu (90e+3).

Les Unionistes complètent ainsi le dernier carré dans lequel figure aussi Zulte-Waregem, l'Antwerp et Malines. Si Zulte-Waregem a émergé mercredi face à St-Trond très tôt réduit à dix (2-0), Malines était allé arracher sa qualification dans les arrêts de jeu à Courtrai (0-1). Ce fut plus aisé pour les Anversois, vainqueurs autoritaires cependant chez le leader du championnat, Genk, 0-3. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu vendredi à 12h00. Les rencontres aller sont programmées les 1er et 2 février et retour les 1er et 2 mars. La finale se jouera le 29 ou 30 avril. (Belga)