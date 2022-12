Coupe de Belgique - La Gantoise s'impose après prolongation contre le Cercle de Bruges

(Belga) Mardi soir, La Gantoise, tenante du trophée, s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique avec une victoire 2-0 après prolongation contre le Cercle de Bruges.

Après un temps réglementaire sans le moindre but mais riche en cartons, La Gantoise et le Cercle se sont dirigés vers les prolongations pour se disputer une place au prochain tour de la Croky Cup. Dès le début de celle-ci, Deman a écopé de sa deuxième carte jaune, permettant à Gand de jouer près d'une demi-heure en supériorité numérique. Et les Gantois n'ont pas boudé cette chance: Cuypers a inscrit le premier but de la rencontre (109e) après une percée de Hauge. Quelques instants avant le coup de sifflet final, Fofana a assuré la victoire des Buffalos avec un deuxième et dernier but (119e). En attendant l'issue d'Antwerp-Standard, qui a débuté à 20h45, La Gantoise rejoint Courtrai, Malines et l'Union au prochain tour de la compétition. Mercredi, trois matchs, parmi lesquels Genk-Anderlecht, détermineront les derniers qualifiés pour les quarts de finale. (Belga)