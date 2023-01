Coupe de Belgique: Le match aller d'Union-Antwerp prévu le 1er février

(Belga) La Pro League, l'instance du football professionnel belge, a dévoilé lundi les dates des matches aller-retour des demi-finales de la Coupe de Belgique.

Le match aller entre l'Union Saint-Gilloise et l'Antwerp est prévu le mercredi 1er février au stade Joseph Marien et le match retour est programmé le jeudi 2 mars au Bosuil. Le match aller du duel opposant Zulte Waregem à Malines aura lui lieu le jeudi 2 février à l'Elindus Arena et le retour le mercredi 1er mars derrière les Casernes. Toutes les rencontres débuteront à 20h45. Les vainqueurs des deux confrontations s'affronteront en finale au stade Roi Baudouin à une date qui reste encore à déterminer. La Gantoise est la tenante du titre. (Belga)