Coupe de Belgique - Le Standard joue son avenir européen face au Club de Bruges en quarts de finale

Choc des quarts de finale de la Coupe de Belgique de football, ce jeudi, Standard-Club de Bruges a pris une importance particulière pour l'équipe locale. Sa défaite sans appel (1-3) dimanche dans le Clasico face à Anderlecht, a réduit les chances des Rouches de lutter pour une place européenne en championnat.

Dixièmes à 6 points de la 4e place, la dernière qui donne accès aux play-off 1, alors qu'il ne reste plus que 15 unités à engranger, les joueurs de Mbaye Leye sont conscients que leur meilleur chance d'obtenir un sésame continental la saison prochaine, indispensable pour sauver cette campagne, passe par la Croky Cup. Il faudra se défaire pour commencer d'un sacré morceau ce jeudi soir (20h45) : le Club de Bruges. Eliminé en Europa League, mais reposé après le report de son match de championnat contre La Gantoise en raison du coronavirus présent dans son effectif, le leader sans rival du championnat peut encore rêver de doublé. Philippe Clement, lui aussi de retour, récupère quatre anciens contaminés au Covid : Hans Vanaken, Noa Lang ainsi que Stefano Denswil et Matej Mitrovic. En revanche, Mats Rits, Charles De Ketelaere et Ethan Horvath sont toujours écartés pour raison sanitaire. Bas Dost est lui blessé. Du côté du Standard, le médian Nicolas Raskin est rétabli de sa blessure au pied. Mais il en faudra davantage (efficacité, vitesse et caractère) pour éviter d'être dominé comme le 31 janvier en championnat (défaite 3-1 au stade Jan Breydel). Sans ses supporters le chaudron de Sclessin n'a rien de terrifiant ( victoires en 15 rencontres de championnat). Les « Blauw en Zwart », qui détiennent le record de victoires en Coupe (11 en 18 finales), partiront favoris. En début de soirée (18h00), Genk accueille Malines. Genk a redressé la tête ce week-end en Jupiler Pro League et dispose d'une belle occasion de rejoindre le dernier carré. Dans un situation similaire à celle du Standard, Malines (9e à 6 points de 4e place en championnat) n'a plus que la Coupe pour tirer son épingle du jeu. Personne n'a oublié au KVM la victoire en 2019 (2-1 contre la Gantoise alors qu'il évoluait en D1B) suivie d'une suspension la saison dernière. Autant dire que le « Malinwa » reste sur une belle série de victoires (sept) en Coupe. Les deux vainqueurs rejoindront en demi-finales Eupen (tombeur de La Gantoise 1-0) et Anderlecht (vainqueur du Cercle Bruges 1-0) lauréats mercredi des deux premiers quarts. Le tirage au sort suivra le dernier quart. Les demi-finales, en un seul match, se joueront entre le 12 et le 14 mars.