Coupe de Belgique: Seraing/Anderlecht en ouverture des 8e de finale, Genk/Club Bruges en affiche

La rencontre entre Seraing et Anderlecht, programmée mardi à 20h45, donnera le coup d'envoi aux huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football, qui se dérouleront jusque jeudi.

La victoire 1-3 à Charleroi en championnat a donné de l'air à Vincent Kompany, l'entraîneur anderlechtois sous pression après trois matchs sans victoire. Seraing se présentera en pleine confiance après avoir gagné ses deux dernières rencontres de championnat. Après les seizièmes de finale, il reste quatorze équipes de Jupiler Pro League et deux de 1B Pro League, à savoir Westerlo, qui a éliminé l'Antwerp 2-1 au tour précédent, et Lommel, bourreau de Charleroi (0-0, 3-4 aux tirs au but). Les deux équipes joueront à domicile mercredi, respectivement contre Oud-Heverlee Louvain (18h45) et La Gantoise (20h00). L'affiche de ces huitièmes se déroulera un peu plus tard (20h45) entre Genk, tenant du titre, et le Club Bruges, champion de Belgique. Les deux équipes se retrouveront trois jours après un match de championnat à rebondissements, remporté 2-3 par les Brugeois. Les Blauw-Zwart ont retrouvé le sourire après un mois de novembre difficile, marqué par deux lourdes défaites en Ligue des Champions. L'entraîneur limbourgeois John van den Brom est sous pression après cinq matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues. Mercredi, trois rencontres entre pensionnaires de 1A, figurent au programme: Eupen/Zulte-Waregem (18h00), KV Malines/Cercle Bruges (20h30), pour les débuts du nouvel entraîneur brugeois Dominik Thalhammer qui vient de remplacer Yves Vanderhaeghe, et Courtrai/Ostende (20h30). Jeudi (20h45), le Standard, finaliste de la dernière édition, rencontrera le Beerschot en clôture de ces huitièmes de finale.