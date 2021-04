Coupe de Belgique - Théo Bongonda: "Il n'était pas question qu'on perde cette finale"

(Belga) Auteur du deuxième but de Genk, Théo Bongonda était aux anges après la victoire de son équipe en Coupe de Belgique, dimanche, contre le Standard. "Je suis super content, on va tout casser à Genk (sic). Tout le monde était fou dans le vestiaire", a lancé Bongonda en conférence de presse.

John van den Brom, l'entraîneur limbourgeois a expliqué que la première période de son équipe n'était pas idéale. "C'est une finale, c'est normal qu'il y ait de la tension", a confié Bongonda. "J'en avais perdue une avec Zulte. Peu importe comment l'a gagnée, on méritait cette coupe. C'est une victoire collective. Il n'était pas question qu'on perde ce match. A présent, les playoffs, c'est que du bonus. On est qualifié pour le dernier tour de l'Europa League, on peut jouer plus libérés." Avec ses performances, Bongonda pense-t-il à l'équipe nationale ? "Vous connaissez mes qualités. Si j'avais dû être appelé, je l'aurais déjà été", a répondu l'ailier. (Belga)