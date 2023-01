Coupe de Belgique - Zulte Waregem profite de sa supériorité numérique pour écarter Saint-Trond

(Belga) Zulte Waregem a obtenu mercredi soir son ticket pour les demi-finales de la Coupe de Belgique en remportant son quart de finale contre Saint-Trond, 2-0. À onze contre dix pendant presque toute la rencontre, le Essevee s'est appuyé sur Fadera (41e) et Vormer (63e, s.p.) pour l'emporter.

La rencontre a débuté de la pire des manières pour les Trudonnaires, lorsque le portier Daniel Schmidt a été exclu sans hésitation par M. Boucaut pour avoir coupé fautivement la course de Ramirez (2e). Monté au jeu pour défendre les cages, Jo Coppens a connu des débuts rêvés en parvenant à repousser un penalty botté par Gano (17e), à la suite d'une faute de main dans la surface. Une longue interruption a suivi la blessure du juge de ligne, tandis que Vormer et Zulte Waregem prenaient le contrôle du jeu. Après une occasion à bout portant manquée par un malheureux Gano, ce dernier a joué en pivot les passeurs pour Fadera qui a ouvert le score peu avant le repos (1-0, 41e). Au retour des vestiaires, les Canaris ont tenté de résister mais n'ont pas tenu longtemps avant de concéder un nouveau penalty. Cette fois-ci, Coppens n'a pas su protéger ses filets et Vormer a mis le Essevee dans un fauteuil (2-0, 63e). Dans la dernière demi-heure, Saint-Trond a semblé accepter son sort et Zulte Waregem n'a pas cherché à enfoncer le clou alors que la qualification semblait presque acquise. Ainsi, outre les changements, peu d'événements notables ont animé la fin de rencontre. Zulte Waregem rejoint donc Malines dans le dernier carré de la Coupe de Belgique. Les deux clubs seront rejoints par Genk ou l'Antwerp, qui s'affrontent en ce moment, et l'Union ou La Gantoise qui joueront demain soir à 20h45. (Belga)