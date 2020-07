Coupe de France - Le Paris Saint-Germain remporte sa 13e Coupe de France mais perd Kylian Mbappé

(Belga) Sans surprise, le Paris-Saint-Germain a remporté la 13e Coupe de France de football de son histoire, vendredi soir au stade de France à Saint-Denis. Les champions de France en titre ont battu Saint-Etienne 1-0 en finale de la 103e édition. Neymar (14e) a inscrit l'unique but de la rencontre. L'an dernier le PSG avait été battu en finale par Rennes (2-2 après prolongation, 6-5 aux tirs au but).

Les précédentes victoires parisiennes remontaient à 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017 et 2018. Le PSG enlève son 4e doublé Coupe-championnat après 2015, 2016 et 2018. Saint-Etienne a été réduit à dix après une demi-heure à la suite d'un violent tacle fautif du capitaine stéphanois Loïc Perrin sur Kylian Mbappé qui s'est tordu la cheville droite dans l'action a dû être remplacé. Le champion du monde est néanmoins sorti du terrain en marchant, même s'il boitait légèrement. Il est réapparu à la fin du match sur des béquilles et la cheville placée dans une attelle. Paris Saint-Germain doit encore jouer la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon le vendredi 31 juillet, avant son quart de finale de la Ligue des champions le 12 août contre l'Atalanta Bergame. . (Belga)