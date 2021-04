Coupe de France - Rumilly Vallières se hisse dans le dernier carré et continue sa folle aventure

(Belga) Rumilly Vallières, pensionnaire de National 2, soit le 4e échelon national, s'est qualifié mardi soir pour les demi-finales de la Coupe de France de football. Le club haut-savoyard a battu Toulouse (Ligue 2) sur le score de 2 buts à 0, signant la plus belle page de son histoire.

Toulouse, touché par le coronavirus depuis deux semaines, a encaissé un but dans chaque mi-temps (19e, 83e), chaque fois sur coup franc. Rumilly Vallières est devenu le 4e club de National 2 à atteindre le dernier carré après Calais (2000), Montceau (2007) et Quevilly (2010). Dans l'autre match de la soirée, Montpellier n'est pas tombé dans le piège de Canet-en-Roussillon, un autre club de National 2. Le MHSC s'en est remis à son buteur maison, Andy Delort, auteur d'un doublé (60e, 84e s.p.) pour inverser la situation après avoir vu Hilton se faire exclure (23e) en provoquant un penalty converti par Canet-en-Roussillon. Mercredi, le Paris Saint-Germain défiera Angers (18h45) alors que le choc entre Lyon et Monaco débutera à 21h10. (Belga)