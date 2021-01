Coupe de la Ligue anglaise - Tottenham s'impose contre Brentford et se hisse en finale

(Belga) José Mourinho avait annoncé la couleur. Ce duel contre Brentford en demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise de football était le match le plus important des Spurs depuis son arrivée à Londres. Mardi soir, son équipe n'a pas manqué le rendez-vous en s'imposant 2-0 contre les pensionnaires de Championship. Toby Alderweireld est resté sur le banc durant toute la rencontre.

La phalange du Portugais a rapidement pris l'ascendant. En effet, un centre parfait de Sergio Reguilon a trouvé Moussa Sissoko, dont la tête n'a laissé aucune chance au gardien des 'Bees' (1-0, 12e). Brentford, passé proche de l'accession en Premier League la saison dernière, a bien cru avoir égalisé sur une tête de Toney peu après l'heure de jeu mais le but a finalement été annulé par le VAR pour un hors-jeu de quelques centimètres à peine (62e). L'équipe de l'entraîneur danois Thomas Frank a ensuite été punie par l'efficacité offensive de Tottenham. Bien lancé dans la profondeur pour Tanguy Ndombele, Heung-Min Son a fait parler vitesse et précision pour creuser l'écart (2-0, 70e). C'est déjà le 16e but de la saison toutes compétitions confondues pour le Sud-Coréen. Brentford a terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Josh Dasilva pour un pied tendu (84e). Le club londonien n'est plus qu'à une rencontre de décrocher un premier trophée depuis 2008 et une victoire en Coupe de la Ligue. Mourinho, 25 titres à son actif comme entraîneur principal, compte 4 victoires en Coupe de la Ligue (2005, 2007, 2015 avec Chelsea, 2017 avec Manchester United). L'autre demi-finale opposera mercredi Manchester United et Manchester City. La finale est prévue le dimanche 25 avril à Wembley.