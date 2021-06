Mondiaux de skateboard street: le Japon frappe fort à un mois des JO

Les skaters japonais Yuto Horigome, chez les messieurs, et Aori Nishimura, chez les dames, ont remporté, dimanche à Rome, les Mondiaux-2021 de street, l'une des deux disciplines olympiques cet été aux Jeux de Tokyo.

Le Japon a de plus raflé quatre des six médailles attribuées sur ces championnats, avec l'argent pour Momiji Nishiya et le bronze pour Sora Shirai. Les quatre Japonais se qualifient directement pour les JO.

Avant le grand rendez-vous olympique où le skateboard fera son entrée en tant que sport additionnel, Horigome a fortement impressionné, se payant le luxe de déloger la star américaine de la discipline, Nyjah Huston, qui a lâché sa couronne pour se contenter de l'argent.

Horigome, originaire de Tokyo, a été sacré pour la première fois champion du monde avec un total de 36,75 points contre 35,75 pour Huston et 34,58 pour Shirai.

Chez les dames Nishimura, blessée l'année dernière, est revenue à son plus haut niveau pour coiffer de nouveau la couronne mondiale après celle de 2018. Elle a totalisé 14,73 points, devant sa compatriote Nishiya (14,17) et la toute jeune brésilienne âgée de 13 ans, Rayssa Leal (13,47).

Tous les médaillés de ces mondiaux, dernière compétition avant les Jeux, sont qualifiés directement pour Tokyo.

Vingt places en street masculin et vingt en street féminin, ainsi que vingt places en park masculin et vingt en park féminin - l'autre discipline - sont disponibles pour les JO (23 juillet-8 août). Elles sont attribuées selon le classement mondial, à raison de 3 skaters par nation dans chaque catégorie.

Il n'y avait aucun Français en finale dimanche. Le meilleur classement est celui de Vincent Milou, neuvième à l'issue des demi-finales samedi; seuls huit accédaient à la finale. La France aura cinq représentants en skate aux JO: Aurélien Giraud, Vincent Milou et Charlotte Hym pour le street, Vincent Matheron et Madeleine Larcheron pour le park.