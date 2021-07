Coupe du monde 2022 - Le Néerlandais Dick Advocaat nouveau sélectionneur de l'Irak

(Belga) Le Néerlandais Dick Advocaat a été nommé nouveau sélectionneur de l'Irak, a annoncé samedi la fédération irakienne de football.

L'ancien entraîneur des Diables Rouges, 73 ans, doit conduire l'équipe irakienne à la Coupe du monde 2022 au Qatar. La fédération irakienne de football a annoncé sur les réseaux sociaux que les négociations avec Dick Advocaat avait abouti à Madrid et qu'il prendra ses fonctions très rapidement. Dick Advocaat avait mis un terme à sa carrière de coach en club à la fin de la saison dernière à Feyenoord. Advocaat a entraîné les Diables Rouges entre octobre 2009 et avril 2010. En club, il a notamment dirigé à deux reprises le PSV (1995-1998 et 2012-2013), Mönchengladbach (2004-2005) ou encore le Zenit Saint-Pétersbourg (2006-2009) avec qui il a gagné la Coupe de l'UEFA en 2008. Il était à Feyenoord depuis octobre 2019. En plus de la Belgique, le Néerlandais a également entraîné les Pays-Bas (1992-1994, 2002-2004 et 2017), les Emirats Arabes Unis (2005), la Corée du Sud (2006), la Russie (2010-2012) et la Serbie (2014). (Belga)